اقتصادي / مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
المنامة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,489.37 بانخفاض قدره 24.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.64 بانخفاض قدره 2.52 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و911 ألف و580 سهم بقيمة إجمالية قدرها 868 ألف و692 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.
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