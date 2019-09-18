المنامة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,489.37 بانخفاض قدره 24.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.64 بانخفاض قدره 2.52 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و911 ألف و580 سهم بقيمة إجمالية قدرها 868 ألف و692 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.// انتهى //15:06ت م0141