جدة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا, بحضور أعضاء لجان مجلس المنطقة, ورؤساء المجالس المحلية والبلدية بمحافظات المنطقة.وناقش الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية بهدف إنجاز ومتابعة المشاريع التنموية، وتذليل العقبات وتوحيد الجهود وصولاً لتحقيق تنميةٍ شاملة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.واستعرض الاجتماع دور المجالس الثلاثة في وضع الخطة التنموية لمشروعات المنطقة ومدى توافقها مع رؤية المملكة 2030، كما تطرق إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات الازمة.// انتهى //15:09ت م0142