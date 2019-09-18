الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسخصصت محافظة رأس تنورة موقعا بمساحة ١٦ ألف متر مربع لإقامة احتفالات اليوم الوطني، التي تقام هذا العام بعنوان "همة حتى القمة".ونوه محافظ رأس التنورة عبدالرحمن بن عثمان الرشودي، بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهاتهما الكريمة لظهور هذه المناسبة بالشكل اللائق.وأوضح الرشودي، أن اللجنة المنظمة للاحتفال ستقدم عروضاً لليزر، وأخرى ترفيهية متنوعة، وزينت المحافظة بـ 5 آلاف علم، وعدد من الإضاءات الخضراء، مع تزيين مبنى المحافظة والمباني الحكومية والمباني التجارية، بما يعكس الهوية الوطنية السعودية.وأضاف أن المحافظة أعدت مخيم الاحتفال بمساحة 1800 متر مربع، مبيناً أن المساحة المهيأة للاحتفال في ساحة الاحتفالات برأس تنورة مجملها ١٦ ألف متر مربع.وراعت اللجنة المنظمة أن يتناسب البرنامج مع جميع فئات المجتمع، وتبدأ فعالياته الاثنين المقبل، بإطلاق ٨٩٨٩ بالون هيليوم لكرنفال الوطن، وتقديم عروض ترفيهية بالمسرح الخارجي، وألعاب كرنفالية هوائية ومسابقات تنافسية للأطفال، كما ستشهد المحافظة لأول مرة عرض فيديو ماب على مبنى الاتصالات بمساحة 600 متر مربع، وغيرها من الفعاليات.// انتهى//15:11ت م0143