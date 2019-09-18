الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسوقّعت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، مذكرة تعاون مجتمعي مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، تهدف إلى دعم برامج ومبادرات الجمعية، إضافة إلى استفادة الجمعية من أندية الشركة المنتشرة في جميع مدن المملكة، وإدراج الجمعية في برنامج الاستقطاعات من رواتب الموظفين.وقع الاتفاقية من جهة الشركة نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة، حمود بن عودة الغبيني، ، ومن الجمعية المدير العام لجمعية إنسان صالح اليوسف، .وأكد الغبيني، أن "السعودية للكهرباء" كانت وما زالت تعتمد ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، دعم الجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية، المعنية برعاية الأيتام أو تلك التي تعنى بالفئاتالخاصة، مثل: مكافحة السرطان ومرضى الزهايمر، وذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم وغيرهم؛ إيماناً منها بدورهم الفعال في المجتمع.من جانبه قدم مدير عام جمعية (إنسان) لرعاية الأيتام صالح بن عبد الله اليوسف شكره وتقديره للشركة السعودية للكهرباء لدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية، واستشعارهم بفئةالأيتام، من خلال مبادرتها البناءة لدعم برامج وأنشطة الجمعية والاستفادة من أندية الشركة في جميع مدن المملكة، منوها بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من خلال دعمها للعديد من المؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، مما يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل للفئات المستهدفةوأشار اليوسف إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية 2030 التي أكدت على تحقيق التكامل بين الجهات المعنية والقطاع غير الربحي لخدمة المحتاجين من أبناء مجتمعنا.// انتهى //15:14ت م0144