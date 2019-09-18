الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بمقر الأمانة بالدمام، اليوم، رئيس مجلس شباب الأعمال بفرع غرفة الشرقية بمحافظة الخفجي، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل، ورئيس بلدية محافظة الخفجي، وعدد من أعضاء المجلس.وناقش اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التي تنفذها الأمانة في محافظة الخفجي, إلى جانب الخدمات البلدية الأخرى، وبحث بعض المشاريع الاستثمارية والعقبات التي تواجه المستثمرين بشكل عام وشباب الأعمال بشكل خاص، وخاصة في المواقع الحيوية بالخفجي، إضافة إلى احتياجات المحافظة.وأكد معالي المهندس الجبير، أن محافظة الخفجي تشهد حالياً عدد من المشاريع التنموية, التي ستسهم في تعزيز البنية التحتية فيها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية في عدد من المواقع، والبرامج التي تنفذها البلدية حالياً بالمحافظة، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة ستتيح العديد من الفرص الاستثمارية حسب المواقع المتاحة، وتذليل العقبات إن وجدت، منوهاً بالنقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها المحافظة من خلال المشاريع التي تنفذها الأمانة.وأشاد الجبير، بالروح التكاملية والتعاون البناء والمثمر بين المجلس البلدي بمحافظة الخفجي والبلدية، الذي انعكس جلياً على تنفيذ المشاريع ومتابعتها خدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً حرص الأمانة الدائم على دعم المحافظة بكافة المشاريع، أسوة بباقي المحافظات الأخرى بالمنطقة من خلال الميزانيات الكبيرة التي توفرها الدولة - أيدها الله - لتنفيذ هذه المشاريع.// انتهى //15:21ت م0145