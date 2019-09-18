الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستنظّم الهيئة العامة للغذاء والدواء المؤتمر السنوي الثالث بعنوان: "الشراكة مع المستهلك لحماية المجتمع" في 1 صفر القادم، برعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.ويتضمن المؤتمر الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات على مدى ثلاثة أيام، جلسات علمية وتدريبات عملية بمشاركة جهات محلية ودولية في مجالات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية ومنتجات التجميل.ويهدف المؤتمر إلى تفعيل دور المستهلك النهائي في حماية المجتمع عبر شراكة فاعلة تخدم الوطن، ويتماشى مع أهداف الهيئة منذ إطلاق المؤتمر والمعرض في الأعوام الماضية.وتناقش الجلسات العلمية في اليوم الأول "فوائد تمكين مشاركة المستهلك"، إضافة إلى "إطار اللوائح والأنظمة والسياسات الدوائية التي تركز على المستهلك"، و"الفائدة من تمكين مشاركة المستهلك".أما اليوم الثاني فتركّز الجلسات العملية فيه بمجال الغذاء على "العمل والابتكار وتمهيد الطريق لخِدْمات سلامة الغذاء"، و"أهمية بيانات الاستهلاك في تقييم درجة التعرض"، فيما تبحث الجلسات في مجال الدواء "الخبرة الدولية في التواصل مع المستهلك"، و"مشاركة المجتمع وترجمة المعرفة"، وتتطرق في مجال الأجهزة الطبية إلى "التجارِب السريرية للأجهزة الطبية"، و"توفر الأجهزة الطبية والقدرة على تحمل تكاليفها".كما تعقد التدريبات العملية عن "الرقابة على التبغ"، وتجيب على سؤال "هل يجب أن ننفذ تدابير لتسهيل التيقظ الدوائي الخاص بالمنتج"، وتلقي الضوء على "نموذج الهيئة العامة للغذاء والدواء في التعامل مع أزمات نقص الأدوية"، و"التجارب السريرية للأجهزة الطبية ومشاركة المريض فيها".وتتطرق جلسات اليوم الثالث في مجال الغذاء إلى "سلامة الأعلاف المركبة للحيوانات المنتجة لغذاء الإنسان"، و"الأبحاث إلى التشريعات"، وتركّز في مجال الدواء على "اللوائح التنظيمية للمستحضرات التجميلية"، و"تعزيز السلامة والصحة العامة"، وتتناول في مجال الأجهزة الطبية "تنظيم الأجهزة الطبية، وسلامة المستهلك من المنظور الرقابي".أما ورش العمل في اليوم الثالث فستكون عن "سلامة المياه، نظام آمن ومستدام"، و"ملف معلومات المنتج (PIF)" و"البيانات والوثائق الإلزامية لملف المنتج، والمستحضرات المتماثلة حيويًا"، و"آلية تطبيق التنظيم الجديد للأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية والتحديثات الأوروبية".ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور جلسات وورش عمل المؤتمر من خلال الموقع الالكتروني sfdaconf.com، كما يمكن الحصول على التذاكر من الموقع ذاته، وذلك بالضغط على خيار exhibition ثم register ثم تعبئة صفحة البيانات.// انتهى //16:18ت م0167