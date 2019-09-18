الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسوقع مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود, اتفاقية إطارية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو", لبناء منظومة متكاملة لخدمات الشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك إعداد وإدارة وطرح منافسات الشراء الموحد.وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، والعمل على تنفيذ السياسات وخطط البرنامج، إضافة إلى المشروعات الواردة في استراتيجية الرعاية الصحيّة لمنسوبي وزارة الداخلية.وتسهم الاتفاقية إلى رفع مستوى جودة الإمدادات الطبية الخاصة بالمستشفى، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لمنسوبي وزارة الداخلية بشكل عام، وذلك بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030" التي تهدف خططها الاستراتيجية لتطوير عمل القطاع الصحي وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية.// انتهى //16:34ت م0169