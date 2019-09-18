حائل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم, مجلس إدارة شركة أسمنت حائل بعد اختيار المهندس علي بن عثمان الزيد رئيساً لمجلس الإدارة، واختيار المهندس قاسم بن صالح الشيخ نائباً لرئيس المجلس.وفي مستهل الاستقبال رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالجميع, مؤكداً دعمه لكل مشروعات المنطقة, وحرصه على تحقيق تصاعد نوعي في أداءها وكذلك في اتساع دائرة خدماتها المجتمعية وتدريبها وتوظيفها للأيدي الوطنية.من جهته عبر رئيس مجلس شركة أسمنت حائل المهندس علي الزيد باسمه واسم مجلس إدارة الشركة ومساهميها ومنسوبيها, عن شكره وامتنانه لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعد على دعمه لتحقيق المأمول من الشركة وإسهامها بشكل أكبر في تنمية المنطقة وتطورها, مؤكداً أن مجلس الإدارة سيسير على نهج وتوجيهات سموه لكل مايطور العمل ويخدم المنطقة.وفي ختام الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة حائل درعاً تذكارياً وإهداءً تقديرياً عبارة عن مجسم مصنع أسمنت حائل.حضر الاستقبال ممثلا الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية "تداول خالد بن علي السيف عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد بن عبد العزيز الأحمد الرئيس التنفيذي.// انتهى //16:34ت م0170