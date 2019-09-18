الخرطوم 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لدول "الإيقاد" حول إعلان وخطة عمل نيروبي المعني بإيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، المنعقد حاليًا فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المدير الإقليمي للمفوضية السامية للاجئين لمنطقة غرب إفريقيا والقرن الإفريقي وإقليم البحيرات الكبرى كلمنتين سلامي.وأكدت خلال اللقاء دعم المفوضية لجدول أعمال الحكومة السودانية في مجال تعزيز أوضاع اللاجئين.ودعت إلى ترتيب لقاء يجمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع المفوض السامي للاجئين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك.من ناحيته ثمن وزير الداخلية الشراكة القائمة بين الحكومة السودانية والمفوضية، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجانبين في مجال تحسين أوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.// انتهى //16:36ت م0174