الخرطوم 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأجرى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم أحمد البدوي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم اليوم مباحثات رسمية مع وزير الدولة للتنمية والتعاون السويدي التنموي بير أولسون .وأوضح البدوي في تصريح صحفي بعد المباحثات، أنه عقد محادثات ونقاشاً بَنّاءً مع الوزير السويدي تناول أهداف الثورة وتبعاتها على مستوى الاقتصاد كموجهات للبرنامج الإسعافي الاقتصادي وعلاقة البرنامج بمشاريع التنمية طويلة الأجل .وقال نتطلع لتعاون مثمر وبناء مع الشركاء في السويد في مختلف القضايا المتعلقة بإعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية الدولية والمساهمة في تمويل البرامج المختلفة اللازمة، سواءً كانت في فترة البرامج الإسعافي أو الفترة التي تليها .وأكد وزير المالية السوداني، تطلع بلاده لتعاون مثمر مع السويد بالنظر لتجربة السويد في العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تعد من الدول التقدمية في طبيعة العلاقات الاقتصادية كدولة مانحة، ونوه إلى الاهتمام الكبير بهذه الزيارة .// انتهى //16:39ت م0177