الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسيستضيف ضمك نظيره الشباب غداً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في أبها في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.ويسعى ضمك "3 نقاط" لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة بعد تغلبه على الاتحاد 2 ـ 1 في الجولة الماضية والتقدم في سلم الترتيب وهو نفس الطموح للشباب" 5 نقاط " الذي يأمل بتحقيق العلامة الكاملة بعد تعادلين في الجولة الماضية مع النصر بدون أهداف والبقاء في دائرة المنافسة على مراكز المقدمة.// انتهى //16:46ت م0178