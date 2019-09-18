عمّان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأنهى الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أعماله اليوم في العاصمة الأردنية عمان، حول مشاريع القوانين الاسترشادية للإرهاب والمرأة والطفل.وأقر الفريق القانوني الذي ترأس أعماله ممثلًا عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، عضو مجلس النواب الأردني النائب الدكتور مصطفى ياغي، القوانين الاسترشادية المدرجة على جدول أعماله بعد تدارسها على مدار يومين لمقترحات الشعب البرلمانية الأعضاء.وسيقوم الفريق القانوني برفع ما توصل إليه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد في دورتها الـ 26 التي ستعقد أعمالها غداً الخميس برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة ، من أجل النظر بتوصيات اللجنة المصغرة والفريق القانوني لاتخاذ القرار المناسب.بدورها ستقوم اللجنة التنفيذية برفع قراراتها وتوصياتها إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الثلاثين الذي سيعقد في شهر مارس المقبل في العاصمة الإمارتية أبو ظبي.ويتكون الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي من الشعب الممثلة عن المملكلة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر ، والصومال، والعراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.// انتهى //16:47ت م0180