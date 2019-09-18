العارضة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساستقبل نادي عناية لرعاية الأيتام التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة اليوم، أكثر من 40 طالباً لاستئناف مسيرة النادي في جميع مجالاته .وأوضح مدير النادي فارس الجذمي، أن النادي يقدم العديد من البرامج التعليمية والتربوية والثقافية، وبرامج تطويرية وإبداعية لاكتشاف المواهب، التي تسهم في تنمية وتطور مستوى إدراك الطلبه، مقدماً شكره وتقديره لرعاة النادي على ما يقدمونه لخدمة اليتيم ورعايته.// انتهى //16:48ت م0181