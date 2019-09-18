الشمال السوري 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توفير أرغفة الخبز في الشمال السوري، ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لأسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في الشمال السوري.ووزع المركز 40,000 رغيف خبز يوميًا في شمال لبنان ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري. وتم خلال الأسبوع الماضي توزيع 28,000 رغيف خبز للنازحين السوريين في مناطق الشمال حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية، و 8,000 رغيف خبز لليتامى والمحتاجيناللبنانيين في منطقة عكار والمنية، و 4,000 رغيف خبز للاجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيمات الفلسطينية في شمال لبنان.الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ العديد من المشروعات للأشقاء السوريين النازحين واللاجئين منهم في دول الجوار، التي تستهدف الأمن الغذائي وتقديم الرعاية الصحية، وتشغيل المستشفيات، إضافة للدعم المجتمعي في التعليم والحماية والزراعة والمأوى، وتحسين سبل العيش الكريم لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.// انتهى //18:08ت م0225