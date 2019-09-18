بريدة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساكملت إمارة منطقة القصيم بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة, وسمو نائبه, استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة, من خلال العديد من الاستعدادات المتنوعة بالشراكة مع أمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وارتدت إمارة المنطقة حلتها الجديدة من خلال تركيب أكثر من 60 لوحة رقمية داخل مبنى الإمارة لنقل صور وفيديوهات مرئية عن تاريخ المملكة العربية السعودية , بدءاً من تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- , بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات التي تزينت بها إمارة المنطقة من الخارج وعدد من الألواح المضيئة لهوية اليوم الوطني التاسع والثمانون والمقام تحت شعار "همة حتى القمة".يذكر أن إمارة منطقة القصيم وبالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تقوم على تنفيذ وتنظيم مختلف البرامج والفعاليات المصاحبة التي تتوافق وتستهدف شرائح المجتمع كافة ابتداءً من الغد وانتهاءً بيوم الثلاثاء القادم طيلة خمسة أيام متواصلة وفي أنحاء المنطقة كافة.// انتهى //18:09ت م0226