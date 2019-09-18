مكة المكرمة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأقامت وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي، أمس، ورشة عمل تفاعلية، لمناقشة سُبل تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار بالتوافق مع توجه التصنيفات العالمية في البحث العلمي ومبادرات برامج الرؤية في وزارة التعليم، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث والعلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وبمشاركة نخبة من عمداء ومسؤولي الجامعة.وأوضح الدكتور الرسيني، أن هذه الورشة هي إحدى مبادرات الوكالة المعنية بوضع وتطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي والابتكار، مبيناً أن الهدف من إقامة الورشة هو جمع المختصين من داخل الجامعة وخارجها للخروج بأفكار مبتكرة تسهم في تطوير أدوات البحث العلمي والابتكار.وقدم رئيس فريق "تمكين ٢٠٢٣"، الدكتور أيمن جوهرجي، عرضاً مفصلاً عن رؤية ومعالم خطة تمكين الإستراتيجية، التي ستنتهجها جامعة أم القرى خلال السنوات الخمس القادمة لتطوير البيئة العلمية والبحثية والمجتمعية، مستعرضاً أهم البنود الرئيسية والمبادرات المعتمدة التي من شأنها الإسهام في الاقتصاد المعرفي وتوفير بيئة علمية مستدامة.فيما قدم نائب المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات بالجامعة، الدكتور فيصل بارويس، عرضاً عكس من خلاله توجه برامج الرؤية في وزارة التعليم فيما يخص البحث والابتكار والدراسات العليا، ودور جامعة أم القرى العملي في الخروج بمبادرات نوعية تسهم في إثراء البيئة البحثية والابتكارية.وبين الدكتور صالح أحمد، رئيس وحدة التعاون الدولي، أسس ومعايير التصنيفات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار والدراسات العليا، موضحاً آلية عمل أهم التصنيفات العالمية المعتمدة، وكيفية قياس البيانات والإحصاءات للجامعات حول العالم.وشهدت الورشة مشاركة عدد من الجهات الجامعية، كعمادة البحث العلمي، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة شؤون المكتبات، وأمانة المجلس العلمي، ومعهد المخطوطات، وإدارة البعثات.// انتهى //18:09ت م0227