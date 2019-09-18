نيويورك 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم، متأثرة بتحذير شركة "فيديكس" بشأن أرباح العام بأكمله، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 35.41 نقطة أو 0.13 % إلى 27075.39 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 4.20 نقاط أو 0.14 % إلى 3001.50 نقطة، وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 11.39 نقطة أو 0.14 % ليصل إلى 8174.62 نقطة.// انتهى //18:09ت م0228