الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي بإطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة ، والإذاعة والتلفزيون ، والإنتاج الفني في عدد من مناطق بالمملكة هي المنطقة الوسطى ، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وجيزان، والباحة ، وذلك ضمن 60 برنامجاً تدريبياً قد أعلن عنها الاتحاد مطلع العام الحالي.وأوضح الاتحاد ، أن بداية هذه المرحلة ستنطلق من مدينة الرياض في الـ 30 من سبتمبر الجاري بالبرنامج التدريبي " صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي " لذي يهدف إلى تعريف المشاركين بأهم المهارات التي تمكنهم من صناعة محتوى إعلامي رياضي والتعرف على أشكال وعناصر وشروط المحتوى الإعلامي المتميز ، فيما سيكون البرنامج الثاني تحت عنوان "صناعة الموبايل" ، ويهدف إلى إكساب المشاركين أهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل ، لتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي الرياضي المرئي عبر الهواتف الذكية وفقاً للمعايير المهنية وبالأدوات الاحترافية.وسيفتتح باب التسجيل للإعلاميين الرياضيين الراغبين بالمشاركة في البرنامج التدريبي الذي سيقام في مدينة الرياض ، اعتباراً من اليوم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد : https://ssmfksa.com/courses .يذكر أن الاتحاد قد أقام 10 برامج تدريبية في المرحلة الأولى في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير والرياض وحائل والقصيم ، شهدت مشاركة أكثر من 330 متدربا من 7 مناطق في المملكة.وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي ، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.// انتهى //18:10ت م0229