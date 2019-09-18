تبوك 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسدشن مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أمس, فعاليات الجمعية احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة والتي تستمر لمدة يومين بمجمع المكان المول.واشتمل المعرض المعد بهذه المناسبة الغالية على الأعمال الوطنية للفنانين والفنانات في مجالي الرسم والتصوير الضوئي إضافة إلى النحت والخط العربي والأركان التفاعلية والورش الفنية الحية والرسم المباشر والاستديو الضوئي وركن كان ياما للمبدعين الصغار.وأوضح العنزي أن الفعاليات يشارك فيها نخبة من المواهب الإبداعية بالمنطقة معبرين عن حب الوطن من خلال أعمالهم الثقافية والفني، مشيراً إلى أن العروض الداخلية لهذا الكرنفال الوطني قد أشملت على عروض موسيقية وغنائية وطنية وفلكلورات شعبية وكذلك العرضة السعودية ومشاهد مسرحية وشعرية بالإضافة الي تقديم لوحات إنشاديه وفعاليات مسرح الطفل.وفي نهاية المناسبة كرم مدير الجمعية الفائزين والمشاركين في المسابقة الوطنية "كلنا دون الوطن".// انتهى //18:10ت م0231