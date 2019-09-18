الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان في جدة رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ أحمد خالد الوزان .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الاتحادين وخدمة هذه الرياضة وتطويرها خليجياً .ورحب الجليدان بهذه الزيارة التي ستثمر في خدمة هذه الرياضة والرياضيين على المستويين المحلي والدولي ، متمنياً استمرار التعاون بين كافة الاتحادات الخليجية ، والارتقاء باللعبة وتحقيق النتائج المميزة ، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تجده الرياضة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.// انتهى //18:19ت م0235