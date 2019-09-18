رياضي / رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال يلتقي رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ
الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان في جدة رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ أحمد خالد الوزان .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الاتحادين وخدمة هذه الرياضة وتطويرها خليجياً .
ورحب الجليدان بهذه الزيارة التي ستثمر في خدمة هذه الرياضة والرياضيين على المستويين المحلي والدولي ، متمنياً استمرار التعاون بين كافة الاتحادات الخليجية ، والارتقاء باللعبة وتحقيق النتائج المميزة ، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تجده الرياضة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
// انتهى //
18:19ت م
0235