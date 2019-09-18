عرعر 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية غداً دورة تدريبية بعنوان " إعداد وتقديم البرامج وإدارة الجلسات "يقدمها المذيع عبدالرحمن الحضري، وذلك بقاعة التدريب بالنادي الأدبي للرجال والنساء .وتأتي الدورة ضمن مبادرة "صيفنا مهارات"والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التي تستهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب والطلاب و الطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.وأوضح النادي أن الدورة تستمر لمدة يومين ويحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة حضور من النادي، مشيرا إلى أن الدورة تشتمل على إعداد وتقديم برنامج حفل عام، وإعداد وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية، وكتابة السكريبت، وعمل برومو ، بالإضافة إلى إدارة الجلسات والتي تتضمن المحاضرات، والندوات، والمؤتمرات.// انتهى //18:21ت م0236