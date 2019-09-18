الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسنظم بيت السرد بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، أمس، محاضرة بعنوان "سيدات القمر الرواية والترجمة" ألقاها الدكتور سعد البازعي، بحضور أساتذة الترجمة والكتاب والروائيين، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.وتحدث الدكتور البازعي، عن أهمية الرواية وثراؤها الإنساني ومتعتها السردية بعيداً عن الترجمة، مستشهداً برواية "سيدات القمر" واحترافيتها من حيث قصدية الإبداع السردي الأدبي، مؤكداً أن الترجمة أساساً عند الحديث عن الرواية، وأهميتها في القيمة الأدبية السردية والثقافية التي يكتسبها أي عمل.// انتهى //18:22ت م0237