الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام غداً الخميس، معرضًا فنيًا لعدد من الفنانين التشكيلين، وذلك في مقر الجمعية بالدمام.وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي، أن الفعاليات تستمر لخمسة أيام، ستعرض نحو 35 لوحة فنية، يتقاسمهما الفنانين عبدالستار الموسى، والروسية نتاليا ريدر، حيث سيتخلل المعرض ندوة حوارية، مشيرًا إلى أن الجمعية تواصل مسيرتها في دعم وتشجيع المعارض الفنية الشخصية والجماعية بمختلف توجهاتها الفنية.// انتهى//18:25ت م0238