بيروت 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسانتهك جيش الإحتلال الإسرائيلي السيادة اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار قم 1701.وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم بأنّ زورقين حربيين تابعين للبحرية الإسرائيلية، أقدما على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، الأول لمسافة حوالي 315 متراً ولمدة 5 دقائق، والثاني لمسافة حوالي 260 متراً ولمدة 4 دقائق، وذلك في نفس الموقع، وجرت على الفور متابعة الخرقين من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //18:25ت م0239