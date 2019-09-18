الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسقدمت نحو (355) أسرة منتجة وحرفياً وتاجراً صغيراً، إبداعاتهم وأفكارها في مجالات إعداد المأكولات البيتية والمشغولات اليدوية والديكورات والتصاميم والمنتجات التراثية والحرفية والمنتجات العطرية والعطارة والبخور، من خلال تواجدهم اللافت في معرض "صنعتي2019"، الذي تُقيمه غرفة الشرقية في نسخته الخامسة على أرض معارض شركة الظهران إكسبو طريق الخبر.وقد حظّيت الأركان بإقبال لافت من الزوار في اليوم الأول للمعرض، ركن جمعية إيفاء لرعاية ذوي الهمم، الذي يأتي على اليمين عند الدخول من الباب الرئيسي للمعرض، وبحسب المشرفين على المعرض، فإنه ركن جديد لم يكن موجودًا في النسخ السابقة من صنعتي، وإنه استُحدث العام الجاري كونه يُعزز من اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وفيه يعرضون العديد من المنتجات التي أبدعتها أنامل ذوي الهمم أو ساعدت في إخراجها في صورة منتج عالي الجودة.ويستمر المعرض في تحفيز الأطفال الراغبين في ممارسة العمل الحر من خلال عرض إبداعاتهم في أجنحة التاجر الصغير، الذي ضم هذا العام نحو 18 ركنًا يعرض خلالها أطفال تتـراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 14 عامًا ابتكاراتهم ومهاراتهم >وقال الرسام الصغير جاسر الغامدي، الذي يُشارك للمرة الرابعة على التوالي في المعرض إنه كان يعرض سابقًا رسوماته بأدوات رسم بسيطة، وإنما الآن أصبح قادرًا على استخدام أدوات جديدة في الرسم بالفحم، وأن المعرض أصبح بالنسبة له نافذة كبيرة ليتعرف زواره على ما يرسمه.ومن جانبهم أبدى زوار اليوم الأول، إعجابهم بالمعرض لاسيما من ناحية تنظيم أجنحته وأركانه، وأنه يلبي كل احتياجاتهم من مأكولات ومشروبات وملابس وأعمال ديكور وغيرها وتتميز بالجودة العالية من حيث مهارة الصُنع وطريقة التقديم، ولفت نظر الزوار إلى إعجابهم الكبير بجناح الأعمال الفنية واليدوية وجناح الأعمال التراثية وغيرها من أجنحة العطور والديكور والبخور والتغليف.كما عبّـرت الأسر المنتجة المشاركة في المعرض، عن سعادتها بانعقاد المعرض في نسخته الخامسة وعلى ما يشهده من ترتيب وتنسيق واهتمام أعطى لمنتجاتهم زخم كبير في المنطقة الشرقية؛ فتقول رحمة فلاتة، صاحبة ركن (سدي)، أنها أصبحت تنتظر المعرض كل عام، وأنها تُشارك للمرة الثالثة في المعرض، مشيرةً إلى أنها متخصصة في عمل الهدايا التذكارية وأنها حصلت خلال العام الجاري على المركز الأول في سوق عكاظ، ولديها آمال وطموحات بأن تمتلك ورشتها الخاصة في إعداد الهدايا التذكارية.وقالت صاحبة، ركن (بدرية النايف للعطور)، إنها تشترك للمرة الخامسة في المعرض وأنها تقوم بتركيب جميع أنواع وتقدم كذلك خلطات البخور المتميزة، وأنها حريصة على معرفة كل ما هو جديد في عالم العطور، وأنها تحلم بأن تجعل من عطورها علامة مميزة، مبديةً إعجابها بالمعرض وأنها سواء باعت منتجها أو لم تبعه، يكفي أنه عرفها الجمهور وساعدها في التواصل المباشر مع المشترين.ويذكر أن غرفة الشرقية، حرصّت على أن يتضمن معرض هذا العام أجنحة تسويقية طولية وأُخرى عرضية، بحيث يضم كل جناح مجموعة متنوعة من الأركان ذات التخصصات المتقاربة ويتيح الفرصة لزوار المعرض من التجول بأريحية بين جنباته.// انتهى //18:57ت م0250