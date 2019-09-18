الأحساء 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم اليوم، حملة التبرع بالدم لمنسوبي التعليم، تحت شعار "قطرة دمك تنقذ حياة"، التي نظمتها إدارة الموارد البشرية، ممثلة بوحدة التواصل الداخلي وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، وإدارتي الشؤون الصحية المدرسية، والعلاقات العامة، بحضور ومشاركة القيادات التربوية، وسط تفاعل كبير من منسوبي الإدارة التعليمية، وذلك في بهو المبنى الرئيسي للإدارة.وأوضح بالغنيم أن الهدف من الحملة المباركة هو توعية منسوبي التعليم بأهمية التبرع بالدم، لصحة أجسامهم وتجديد خلاياهم، والاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الأمراض، من خلال فحص العلامات الحيوية لديهم، بالإضافة إلى دعم بنوك الدم في المحافظة بدماء المتبرعين، والتي هي بحاجة ماسة إلى هذه الدماء الزاكية؛ من أجل إنقاذ مريض وإسعاف جريح، مضيفا أن الحملة تستهدف في خطتها خلال اليومين إلى 150 متبرعا من منسوبي التعليم.وأشاد بالجهود التنظيمية الرائعة من اللجان المنظمة، ، مقدما شكره الجزيل لكل المساهمين والداعمين والمتبرعين بدمائهم، لخدمة هذا الوطن العزيز ومجتمعه الوفي،يذكر أن الحملة مستمرة ليوم غد الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً.// انتهى //19:00ت م0251