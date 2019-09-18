الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسنظمت شعبة التربية البدنية بمكتب التعليم بشرق الدمام اليوم، اللقاء التربوي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، بإشراف ومتابعة مشرفي التربية البدنية جمعان الغامدي ورشيد الزهراني، وبمشاركة 94 معلم تربية بدنية من كل مدراس القطاع بجميع المراحل الدراسية، وذلك بمدرسة فلسطين الابتدائية.وناقش اللقاء تقديم عدد من المواضيع التي كان من أبرزها المتغيرات التي تتعلق بالمادة والنشاط، التي تهم المعلم كالاصطفاف الصباحي وكيفية تطوير الأداء التدريسي للمادة، والزيارات الميدانية والاستمارة الخاصة بها وأهم البنود والأجزاء المتعلقة بالزيارة والخطوات المهمة لتنفيذ الدرس، إضافة إلى تعزيز القيم من خلال برنامج "لا للتعصب" واستعراض عدد من البرامج الرياضية المطبقة في بعض المدارس.وحث الزهراني المعلمين على التعاون المستمر مع القسم والنشاط والتنويع في تنفيذ الدروس باستخدام الأساليب الحديثة، والأدوات والأجهزة المتوفرة، وتجهيز الملاعب والأدوات وصيانتها عن طريق التواصل بالجهة المختصة بالصيانة والمنشأت المدرسية، وتحدث عن أهمية دور معلم التربية البدنية وإسهاماته المتعددة في المدرسة وحله لجميع العوائق والصعوبات المتعلقة بالطالب والمدرسة، مؤكدًا أن معلم التربية البدنية من سماته بأنه الشخصية الأكثر حظًا بكسب قلوب طلابه، وأن يكون القدوة الحسنة لهم ومؤثرًا فعالًا في مختلف أنشطته.// انتهى //19:05ت م0252