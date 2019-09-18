إسلام آباد 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسافتتح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم معبر "طورخم" الحدودي مع أفغانستان على مدار الساعة، وذلك لتسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين.وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أن افتتاح معبر طورخم الرئيس مع أفغانستان على مدار أربعة وعشرين ساعة وطيلة أيام الأسبوع يعد قراراً مهماً من جانب باكستان وسيسهم بشكل فعّال في تعزيز العلاقات التجارية بين باكستان وأفغانستان.وأضاف أن مشروع افتتاح المعبر على مدار الساعة يشمل أيضاً إطلاق نظام متكامل لإدارة تجارة الترانزيت الأفغانية عبر الأراضي والموانئ الباكستانية.// انتهى //19:18ت م0253