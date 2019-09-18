القطيف 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسشاركت جمعية مضر الخيرية بالقديح للسنة الثالثة على التوالي ضمن ١٨ جهة حاضنة للأسر المنتجة في معرض الأسر المنتجة "صنعتي ٢٠١٩" الذي تنظمه غرفة الشرقية ، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل بمعارض الظهران الدولية بالخبر .وقد خصصت الجمعية اليوم الأول في ركنها بالمعرض للمشاريع الاستثمارية حيث تضمنت مشاركتها عرض أنشطة الجمعية ومشاريعها الاستثمارية، المجمع الطبي العام والصيدليات ومركز عين لضيافة الأطفال، حيث عرضت الخدمات المقدمة في المجمع الطبي ومركز عين، ووزعت بعض الهدايا على الزائرين والزائرات وكان التفاعل مع محتويات الركن جيدًا .وستعرض الجمعية في اليوم الثاني برامج اللجنة النسائية وخدمات لجنة السلامة المجتمعية ممثلة في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة "الإعاقات الذهنية والحركية"، وتعرض في الأيام التي تليها برامج لجنة الخدمات الاجتماعية وكافل اليتيم ومركز رعاية المكفوفين.و تتضمن مشاركة الجمعية ثلاثة أركان للأسر المنتجة وهي (داليان للطباعة الحرارية)، ( my little world )، (دار الموضة للخياطة) التي تستعرض الأزياء والملابس والمستلزمات النسائية ، والأعمال اليدوية والديكور .الجدير بالذكر أن الجمعية تسعى لدعم الأسرة المنتجة وتطوير قدراتها وإكسابها المهارات التسويقية والإدارية اللازمة للتوسع في مجال الأعمال الحرة.// انتهى //19:23ت م0255