أبها 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسشاركت الغرفة التجارية الصناعية ببيشة في المهرجان الثامن لتمور الصفري لهذا العام بجناح تعريفي ببرامجها ومبادراتها في المحافظة.واستعرضت الغرفة سجلها الذهبي في خدمة منتج الصفري من خلال دعم جميع النسخ للمهرجان.وأوضح رئيس الغرفة علي الصعيري أن الغرفة قدمت في ركنها لزوار المعرض خدمات استخراج السجل التجاري، والإشتراك في عضوية الغرفة، وبرامج مركز التدريب، كما عرضت مراحل بناء مشروع "برج الاعمال"، مبيناً أن الغرفة قدمت 5 برامج ضمن فعاليات المهرجان بمشاركة منشآت تراثنا للمسؤولية الاجتماعية بشركة أرامكو وبنك التنمية الاجتماعية وهي "لقاء الحلول التمويلية، وورشة عمل في تمويل منشآت، وورشة عمل في تمويل بنك التنمية الاجتماعية، وورشة عمل تراثنا، وبرنامج تدريبي في بناء تواجدك الرقمي".// انتهى //19:25ت م0256