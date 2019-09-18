الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعقدت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مؤخرًا الاجتماع الـ 18بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجمعية عبدالعزيز الجريد وذلك في مقرها بالرياض .وجرى خلال الاجتماع الموافقة على عدة توصيات من أبرزها تدشين جائزة التميز في دورتها الثامنة الشهر القادم، ومبادرة علاج ذوي الإعاقة مجاناً، وعقد اجتماع الجمعية العمومية في شهر 6، والبحث عن مستثمر لمعهد وطن التعلم للتدريب، ومسودة مذكرة التفاهم مع وزارة التعليم، وتفعيل الرقم 5073 للرسائل النصية من أجل زيادة دخل الجمعية.وثمن رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان الجهود المبذولة من أعضاء المجلس ومنسوبي ومنسوبات الجمعية في خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم وكذلك ذوي الاختصاص في تدريس صعوبات التعلم على مستوى المملكة وداعمي العمل الخيري والإنساني ، متطلعاً إلى مضاعفة الجهود والسعي المستمر في جانب الأنشطة والبرامج ، داعيا أفراد المجتمع مشاركة الجمعية من خلال الدعم والتطوع لمساعدتها في تقديم أفضل الخدمات المجانية لتمكين ذوي صعوبات التعلم من الإبداع في مختلف جوانب الحياة وباستخدام الأساليب الحديثة.// انتهى //19:41ت م0259