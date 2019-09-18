حائل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة أمس, محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.واستمع سموه خلال اللقاء، إلى نبذة عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها "منشآت"، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح لتتوائم مع القطاع وتُسهّل من عمل تلك المنشآت، إضافة إلى دعم نمو هذه المنشآت وبناء قدراتها، إلى جانب تشجيع قطاع ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسهيل مزاولة الأعمال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.من جهة أخرى, اطلع سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ، على استعدادات تنظيم "منشآت" لملتقى "بيبان - حائل" بالشراكة مع غرفة حائل خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2019م, تحت رعاية أمير المنطقة, وبحضور سمو نائبه ومعالي وزير التجارة والاستثمار , وعدد من المشاركين من الدول الخليجية.ويناقش الملتقى عدداً من المواضيع التي تدعم اقتصاديات المنطقة وسُبل دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر خلق فرص عمل جديدة تُسهم في التوطين الوظيفي وتمكين الاقتصاد المحلي.حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وعدد من المسؤولين.// انتهى //19:46ت م0261