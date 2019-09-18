إسلام آباد 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن أسفه إزاء توقّف مباحثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، مؤكداً أنه سيسعى إلى استئناف هذه المباحثات لضمان الأمن والسلام في أفغانستان.وأوضح في تصريحات أدلى بها خلال افتتاحه اليوم معبر "طورخم" الحدودي بين باكستان وأفغانستان أنّ السلام في أفغانستان يصبّ في مصلحة المنطقة بأسرها، وأنّ باكستان ستبذل كل ما بوسعها لاستئناف المباحثات.وبيّن أنّه سيركز على استئناف المحادثات خلال لقائه المرتقب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف أنّ السلام في أفغانستان سيساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بأسرها.// انتهى //20:49ت م0268