الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية صخر بن عبدالله السديري .وقدّم مدير شركة ميدان ديراب شرحاً عن الميدان الواقع جنوب مدينة الرياض على مساحة إجمالية تبلغ 1.700.000 متر مربع ويقوم على تدريب وتعليم هواة رياضة السيارات والدراجات ودوره في تنظيم مسابقات محلية ودولية .وأكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض على دعم الشباب الهاوي واستقطابهم بما يضمن سلامتهم بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية في الميدان، لافتاً النظر إلى أهمية المشاركة في الحملات المرورية التوعوية .حضر الاستقبال وكيل مساعد إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .// انتهى //20:52ت م0270