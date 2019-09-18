الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم بمشاركة 14 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورشة عمل لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الرياضي 2019-2020م.وافتتحت الورشة التي أقيمت في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان الذي شرح الأهداف من إقامة هذا الدوري ، مؤكدًا أنّ الورشة عُقدت للتشاور ومعرفة رأي الأندية .و استعرض عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر الآلية المقترحة لإقامة الدوري ونظام البطولة المقترح وشروط المشاركة والجوائز المقررة لهذه البطولة.وفُتح باب النقاش للجميع وإجابة استفسارات الأندية ، كما اُستُعرضت آراء الأندية وملحوظاتهم والحلول التي وفرها الاتحاد.وفي ختام الورشة قدّم السلطان شكره وتقديره للحضور على مشاركتهم وآرائهم ، مبينًا أن نتائج الاجتماع ستُرفع لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا ومخاطبة الأندية قبل اتخاذ القرار النهائي.// انتهى //21:05ت م0274