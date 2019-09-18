جيزان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستنظم غرفة جازان غداً دورتين تدريبيتين الأولى بعنوان " مبادئ وأساسيات الخط العربي " يقدمها المدرب يحي كريري وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة جيزان، والثانية بعنوان " رؤية 2030 وصناعة الفعاليات " يقدمها علي بن يحيى الحربي وذلك في مسرح الغرفة.وتتناول الدورة الأولى التي تستمر ثلاثة أيام العديد من المحاور التدريبية وشرح طريقة كتابة الكلمات مرورا بشرح القواعد الصحيحة في ممارسة الكتابة حتى يصل المتدرب إلى طريقة كتابة الجمل والعبارات الوطنية بشكل كامل وجميل، فيما ستتناول الدورة الثانية الحديث عن الفعاليات والابتكار وإدارة الفعاليات والأزمات والتوقعات.وتأتي هاتان الدورتان ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها غرفة جازان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.// انتهى //21:07ت م0275