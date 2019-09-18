إسلام أباد 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسبحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره السويدي ستيفان لوفين تطورات الوضع الأمني والإنساني في إقليم كشمير.وأطلع عمران خان نظيره السويدي على تحفظات باكستان إزاء التطورات التي اتخذتها الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان بما في ذلك إلغاء الحكم الذاتي للجزء الخاضع لسيادتها من كشمير، وفرض حظر التجوال على سكانه منذ الخامس من أغسطس الماضي.وقال خان " إنّ الإجراءات التي اتخذتها الهند بشأن كشمير تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي أقرت كشمير منطقة متنازعًا عليها ويجب منح سكانها حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي".وبيّن عمران خان أنّ الوضع الإنساني في إقليم كشمير يشكل تحديًا صعبًا، حيث يعاني سكان الإقليم من نقص حاد في الحصول على متطلبات الحياة اليومية مثل الغذاء والأدوية، مشيراً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي آداء دور فاعل لإجبار الهند على رفع حظر التجوال عن الكشميريين واستئناف الاتصالات وخدمة الإنترنت وخطوط التموين، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جامو وكشمير.من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السويدي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في كشمير، مؤكدًا أهمية تخفيف القيود التي فرضتها السلطات الهندية على الكشميريين.// انتهى //21:21ت م0278