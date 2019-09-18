واشنطن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، وستكون قوية جدًا.وقال ترامب في تصريح للصحفيين بمطار لوس أنجلوس اليوم " الولايات المتحدة في موقف قوي جدًا الآن، ولدينا أقوى جيش في العالم، وجميع الخيارات مطروحة في التصدي لإيران بما فيها خيار المواجهة العسكرية، ولكننا سننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأوضاع".// انتهى //21:23ت م0279