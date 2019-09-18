سياسي / الرئيس الأمريكي يؤكد أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني ستكون قوية جدًا
الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
واشنطن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، وستكون قوية جدًا.
وقال ترامب في تصريح للصحفيين بمطار لوس أنجلوس اليوم " الولايات المتحدة في موقف قوي جدًا الآن، ولدينا أقوى جيش في العالم، وجميع الخيارات مطروحة في التصدي لإيران بما فيها خيار المواجهة العسكرية، ولكننا سننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأوضاع".
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