الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعقد مركز التواصل الحكومي اليوم اجتماعه الدوري الخامس والعشرين للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية المخصص لتغطية فعاليات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بحضور نحو 35 ممثلاً للأجهزة الحكومية.واستعرض كل من مركز التواصل الحكومي والهيئة العامة للترفيه خلال الاجتماع أنشطتهما المزمع إطلاقها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، إضافة إلى استعراض جائزة التميز الإعلامي التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة الإعلام.وافتتح اللقاء مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي عبدالرحمن مجرشي، مستعرضاً الجهود التي أُنجزت من قبل مختلف الأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج الإعلامي الموحد للفترة الماضية من جهود تنسيقية، وعمل إعلامي مشترك في مختلف المسارات.وتحدث مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه بندر الأيداء عن الأنشطة والفعاليات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني بدءً من إطلاق الهوية الخاصة باليوم الوطني، مستعرضاً لبرامج احتفالات الهمة كـ (وحدة وطن وهي أبراج تحكي تاريخ مناطقها بـ 7 لوحات، والعروض المتجولة وهي عروض مستمدة من التراث السعودي تصاحبها فرق شعبية، وأنغام الوطن وهي منصات عارفين تستعرض مواهب موسيقية محترفة على الربابة والعود والقانون، وورش عمل للأطفال لتعزيز روح الانتماء والولاء، بالإضافة إلى منطقة المطاعم، ومتاجر اليوم الوطني التي تحوي هدايا مصنوعة من الثقافة السعودية بطابع هوية شعار "همة حتى القمة"، وأخيرا الألعاب النارية).ومن جهته قدم مدير المركز الإعلامي لليوم الوطني الـ 89 أحمد آل فاضل عرضاً عن خدمات المركز وأعماله المقدمة للأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج، مشيراً إلى أن المركز قدم خدماته لأكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، واستضاف نحو 6 لقاءات ثقافية ومؤتمرات صحفية.وفي نهاية الاجتماع طُرح تفاصيل جائزة التميز الإعلامي التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية، وتهدف لتكريم أفضل المشاركات وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته.// انتهى //21:29ت م0281