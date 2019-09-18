تبوك 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك أنشطتها التوعوية ضمن حملة " وعيكم نجاة " حيث نفذت اليوم برنامجي كيفية إستخدام وسائل السلامة في المنشآت التجارية، ومسؤول السلامة بالمنشآت التعليمية ودور العاملين في تطبيق خطط الإخلاء وشرح كيفية استخدام وسائل السلامة، بحضور عدد من مسؤولي الأمن والسلامة بالجهات الأهلية والحكومية بمدينة تبوك.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع العمري أن هذه الحملة تحمل رسالة وهدف ومعنى فكل ما زاد الوعي في مجتمعنا زاد نسبة النجاة بعد الله سبحانه وتعالى من الحوادث والكوارث لا قدر الله ولتحقيق ذلك ترتكز الحملة على أهمية تعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، مبيناً على أهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى المخاطر المحيطة من ضمنها المخاطر المنزلية ومخاطر المجازفة أثناء الأمطار والسيول، وذلك من خلال تنفيذ برامج عدة تم تحديدها بعناية مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية على مدار هذا العام.وأضاف أن من أهداف هذه الحملة الوقوف على دور المختص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية، كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق والمولات التجارية والفنادق والشقق المفروشة ودور الإيواء، حيث تتمثل الحملة بزيارات يتم التنسيق لها أو بزيارات مباشرة للموقع حسب الأولوية المعتمدة لمعالجة الملاحظات.// انتهى //21:40ت م0282