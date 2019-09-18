الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسنظمت هيئة الصحفيين السعوديين اليوم، ندوة بعنوان "اليوم الوطني : حضور المؤسس ومنهجية المأسسة" ، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.وشارك في الندوة التي أدارها الدكتور عبدالله الوشمي، كل الدكتور عبداللطيف الحميد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقسم التاريخ السعودي والعربي ، والدكتورة نورة العجلان من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بقسم الجغرافيا الاقتصادية ، ورئيس قسم التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتور محمد التويجري والمحاضرة في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود فاطمة القحطاني.وعبر المشاركون عن سعادتهم وفخرهم بالمناسبة الغالية للمملكة، التي تتمثل في اليوم الوطني الـ 89 للمملكة وماشهدته البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من تطور ونماء حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وأكد المشاركون أن مناسبة اليوم الوطني تذكرنا بذكرى غالية وماقام به الملك عبدالعزيز في تأسيس هذا الكيان وتوحيده على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.وقدم المشاركون أوراق عمل تحدثوا خلالها عن التجارب التي يمكن استقاؤها من المراحل المتعاقبة منذ تأسيس المملكة إلى الوصول للمؤسسة وتشكل أطوارها إلى مرحلة التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030 م.وفي نهاية الندوة قدم المشاركون التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89.// انتهى //21:50ت م0284