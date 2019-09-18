واشنطن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي " اليوم تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، مع توضيح انقسام أعضاء المجلس بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات هذا العام.وقال رئيس الاحتياطي المركزي الأمريكي: إن اللجنة أخذت في الاعتبار تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي كمبرر أساسي.وفي أعقاب اجتماع المجلس الذي استمر يومين أعلن البنك المركزي أنه سينخفض سعر الفائدة على الإقراض بين عشية وضحاها إلى النطاق المستهدف من 1.75 % إلى 2 % بعد أول خفض بعد شهرين تقريبًا من المضي قدمًا في إعلان خفض خلال 11 عامًا.وقام المجلس أيضا بخفض الفائدة التي يدفعها على الاحتياطيات الزائدة بمقدار 30 نقطة أساس، أي أكبر من خفض سعر الفائدة على الأموال.// انتهى //22:00ت م0285