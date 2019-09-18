القاهرة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي جلسة مباحثات مع نظيره السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد سوداني يضم وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي.وأكد مدبولي خلال جلسة المباحثات استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها.من جانبه أكد رئيس وزراء السودان أهمية تعزيز التعاون في ملف التعليم أيضاً، إلى جانب التعاون في مجال التصنيع، حيثُ ما زالت السودان تقوم بتصدير المواد الخام.// انتهى //22:11ت م0288