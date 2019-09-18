أوسلو 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مقر إقامته في العاصمة النرويجية أوسلو وزيرة خارجية النرويج إيني أريكسون.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع الوزيرة أريسكون على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية.وثمن الرئيس عباس الدور الكبير الذي تقوم به النرويج في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، إضافة إلى دورها المهم في تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة للشعب الفلسطيني.// انتهى //23:15ت م0290