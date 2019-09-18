جيزان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم فعاليات " ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية " ، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان .وتجول سموه في المعرض المصاحب الذي تشارك فيه 25 جهة بين إدارات حكومية وقطاعات غير ربحية من جمعيات تنموية ولجان للتنمية الاجتماعية، حيث استمع سموه لعرض من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، عن المعرض الذي يسعى لتعزيز أهداف الملتقى في تمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، فيما اطلع سموه على المعرض الخاص الذي يضم 27 ركنًا من أركان الأسر المنتجة، وتابع كذلك جانبًا من الدورات التدريبية المصاحبة للملتقى .عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، حيث تابع سموه والحضور عرضًا عن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين ويُعد ضمن المبادرات المجتمعية للتمكين الاجتماعي لرؤية المملكة، حيث يهدف الملتقى إلى تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم القادرين على العمل، إلى أفراد فاعلين في المجتمع ، معتمدين على أنفسهم في كسب عيشهم، من خلال الالتحاق بسوق العمل ومستفيدين من الفرص المتاحة والناتجة عن توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع غير الربحي .وبين العرض المرئي أن العام الماضي 1440هـ شهد تمكين 6136 مستفيدًا من الأسر الضمانية بجازان ، منهم 581 من ذوي الإعاقة، من قِبل أكثر من 30 جهة ممكنة ، حيث شمل ذلك توظيف 845 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم منهم 41 من ذوي الإعاقة، وتدريب وتأهيل 3140 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم منهم 326 من ذوي الإعاقة ، إلى جانب تقديم دعم ريادي لنحو 2151 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم منهم 214 من ذوي الإعاقة.وفِي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الجهات الداعمة والراعية للملتقى، فيما تسلم سموه هدية بهذه المناسبة، متمنيًا التوفيق للجميع .حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي .// انتهى //23:27ت م0291