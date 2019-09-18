الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على مناسبة اليوم الوطني الـ 89 عن إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصاً لهذه المناسبة.ففي العاصمة الرياض وتحديداً في صالة الهيئة العامة للرياضة من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة من 9:30 إلى 10:30 مساء ستقام فعالية "طريق الهمة"، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.وعلى كورنيش الحمراء بجدة ستقام فعالية "مملكة النجوم"، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الجمهور الذي سيصطف في الشوارع الرئيسة لمشاهدة اللوحة المبهرة، مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة 8 إلى 10 مساء.وفي الظهران إكسبوا بالدمام تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية "سيرك دو سوليه"عرضاً صمم خصيصاً لمناسبة اليوم الوطني السعودي ولمدة خمسة أيام تبدأ من 19 سبتمبر ، حيث يقدم 40 عارضاً ولمدة ساعة كاملة من الساعة 9 إلى 10 مساء، 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي واستعراضي وبهلواني.//انتهى //23:53ت م0294