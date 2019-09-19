الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسانطلق أمس برنامج المؤتمر الإقليمي الثالث للصحة العامة، الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي في فندق الهوليدي إن القصر، بعقد ٢٢ جلسة وورشتي عمل وأكثر من ٧٠٠ مشارك .وأوضح رئس لجنة البحوث العلمية للمؤتمر ومقيم البوسترات البحثية الدكتور يعقوب نيازي أن المؤتمر يضم جميع القطاعات الصحية في المملكة، حيث يناقش الصحة العامة وتقييم ما طرح ورفع مستوى الخدمة واختيار المواضيع عن طريق اللجنة العلمية أو عن طريق المشاكل التي تطرح في الإعلام أو على مستوى الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن البوسترات العلمية يتم تقييمها من قبل اللجنة .// انتهى //00:16ت م0295