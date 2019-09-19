بريدة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم اليوم اجتماعه الواحد والعشرين في مقر الغرفة الرئيس ببريدة.وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله والمرتبطة بالجوانب المالية والإدارية، وتطوير بيئة العمل ومتطلباته المستقبلية تحقيقاً للتطلعات المنشودة.يذكر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية يسعى إلى تطوير بيئة العمل وإعادة تأهيل المنظومة الداخلية ليسهم في زيادة مستوى الإنتاجية وفاعلية الأداء .// انتهى //00:39ت م0296