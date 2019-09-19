القطيف 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسانطلقت فعاليات الموسم العشرين لمنتدى الثلاثاء الثقافي بجلسة حوارية مفتوحة شارك فيها أعضاء سابقون وجدد وعدد من الكتاب والمثقفين وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بمحافظة القطيف.وعُرض فيلم وثائقي خلال الفعاليات حول المنتدى يحكي مسيرة عمله طوال المواسم الماضية، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي حققها، وسعيه الجاد لإبراز القضايا الحوارية ووضعها للنقاش، وأبرز توجهات ومسارات مواضيع الموسم الجديد .كما أعلن المشرف على المنتدى جعفر الشايب عن انطلاق الموقع الجديد للمنتدى الذي يؤرشف فيه مواد مكثفة لفعاليات وندوات المواسم السابقة، مؤكداً أن ذلك الأرشيف يمكن أن يكون مصدر دراسة للباحثين عن التحولات الثقافية والاجتماعية، لافتاً إلى وجود قسم باللغة الإنجليزية فيه مواد مختارة مترجمة من فعاليات المنتدى، منوهاً بنجاح تجربة المنتدى بالتذكير بالأيام العالمية من خلال الإنفوجراف الذي عرف و ذكّر الجمهور بتلك المناسبات.// انتهى//00:39ت م0297