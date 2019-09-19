الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسحصلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) على الشهادة العالمية في الجودة (ربيز)، بعد أن أكملت متطلبات تطبيق نظام الجودة الخاص بالمنظمات غير الربحية (PQASSO) والمعروف في نسخته العربية باسم (ربيز).وقد زار الجمعية ، في وقت سابق، فريق يمثل الوكيل الحصري للمنظمة البريطانية للجودة في الخليج العربي بقيادة المستشار الدكتور أحمد بن بدر بابدر للتحقق من الشواهد المرئية والمنهجيات المعتمدة، ثم أوصى بمنح الجمعية شهادة الجودة الخاصة بالمنظمات غير الربحية (ربيز).وأشار بابدر إلى أن الجمعية استوفت جميع معايير نظام ربيز للجودة وعددها 12 معياراً، و97 مؤشراً بجدارة، مفيداً أن الفريق اطلع على عدد من المنهجيات والسياسات واللوائح لعدد كبير من العمليات الأساسية في الجمعية، التي تشمل المتطلبات القانونية والنظامية، تم إعدادها بدرجة عالية من التنظيم والاحترافية.من جانبه عبر معالي رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم عن سعادته بحصول الجمعية على هذا الشهادة، مؤكداً أن الجمعية تسير بخطا ثابتة نحو التميز والجودة في مخرجاتها بما يسهم في تقديم خدمات حضارية تعزز لمسيرة العمل التطوعي الصحي، لافتاً النظر إلى أن هذه الشهادة تدل على وصول عطاءات الجمعية لمستفيديها، وأن الجمعية تسعى للريادة العالمية وليس على مستوى المملكة فحسب، واعداً بدعم الإدارة التنفيذية لتحقيق المزيد من النجاحات بما يتناغم مع رؤية الجمعية في أن تكون أنموذجاً رائداً في مجال تقديم الخدمات الصحية.وعد السويلم حصول الجمعية على هذه الشهادة إنجازاً وطنياً يفخر به كل مواطن سعودي، مقدماً هذا الإنجاز الكبير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية ، لما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الخيري، وتحفيزه من خلال رؤية 2030، مبيناً أن ما حققته جمعية عناية والجمعيات الأخرى من إنجازات على جميع الأصعدة نتاج طبيعي لهذا الدعم والرعاية.// انتهى //01:03ت م0298